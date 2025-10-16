Illegal Altöl entsorgt

Am Nachmittag des 15.10.2025, gegen 15 Uhr, wurden auf einem Rastplatz an der K21, der zwischen Müschenbach und dem Kloster Marienstatt liegt, 15 abgestellte Kanister mit insgesamt 90 Liter Altöl festgestellt, die Unbekannte dort entsorgt hatten.

Hierbei handelt es sich um gefährlichen Abfall, weshalb gegen den unbekannten Verursacher wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen ermittelt wird.



Rückfragen bitte an:



Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit

der Ölentsorgung gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei

Hachenburg (02662/9558 - 0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de) zu

melden.





