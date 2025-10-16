Hierbei handelt es sich um gefährlichen Abfall, weshalb gegen den unbekannten Verursacher wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen ermittelt wird.
Rückfragen bitte an:
Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit
der Ölentsorgung gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei
Hachenburg (02662/9558 - 0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de) zu
melden.
Illegal Altöl entsorgt
Hierbei handelt es sich um gefährlichen Abfall, weshalb gegen den unbekannten Verursacher wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen ermittelt wird.