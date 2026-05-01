Hunzel / B260, Verkehrsunfallflucht auf der L323 zwischen Hunzel und der B260 - Zeugen gesucht -

Hunzel / B 260 (ots) - Am 01.05.2026 gegen 15:00 Uhr kam es auf der L 323 zwischen Hunzel und der B 260 zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Dabei kollidierten ein Wohnmobil und ein blauer Transporter jeweils im Bereich der Außenspiegel auf der Fahrerseite.



Der in Richtung B 260 fahrende Transporter entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.



An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei St. Goarshausen erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion St. Goarshausen

Bahnhofstraße 12

56346 St. Goarshausen

Gerald Eberth, PHK

Telefon: 06771 9327-0

E-Mail: pisanktgoarshausen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell