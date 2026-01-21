Hundsangen - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen

Der 20-jährige Fahrer aus der Verbandsgemeinde Limburg befuhr mit einem Ford Fiesta und drei weiteren Insassen die K154 aus Richtung Hundsangen kommend in Fahrtrichtung Hadamar.



Kurz nach dem Ortsausgang Hundsangen verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Alle Insassen wurden verletzt und in umliegenden Krankenhäusern versorgt. Eine Person wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht.



Beim Fahrer konnte im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholgeruch durch die Beamten wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,37 Promille. Der Fahrer räumte zudem ein, Cannabis konsumiert zu haben.

Im Rahmen weiterer Überprüfungen konnte festgestellt werden, dass der 20-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Der verunfallte Pkw war nicht für den Straßenverkehr zugelassen.



Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.



Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt.



Neben der Polizei Montabaur war auch der Rettungsdienst, sowie die Feuerwehr an der Einsatzbewältigung beteiligt.



