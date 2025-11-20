Holzheim. Verdächtige entwenden Überwachungskamera

Die beiden Männer sollen vermummt sein und sich Richtung Holzheim bewegen. Die unmittelbare Fahndung durch Beamte der Polizeiinspektion Diez verlief erfolglos. Kurz darauf meldete sich eine Zeugin aus der Limburger Straße in Holzheim und teilte mit, dass sich zwei Männer bei ihr im Garten befunden hätten. Sie seien durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet worden. Auf den Aufnahmen sei zu erkennen, wie einer der Männer die Kamera abreißt und entwendet.

Im weiteren Verlauf wurde zudem bekannt, dass auf Nachbargrundstücken ein Gartenzaun sowie die Überdachung eines Mähroboters beschädigt wurden. Die beiden Verdächtigen konnten trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen werden.

Die Polizei Diez bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 06432-6010.



