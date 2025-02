Holzhausen - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Holzhausen a. (ots) - Am Sonntag, den 23.02.2025, ereignete sich gegen 16:00 Uhr auf der K107 zwischen Holzhausen und Buch ein schwerer Verkehrsunfall.

Am Sonntag, den 23.02.2025, ereignete sich gegen 16:00 Uhr auf der K107 zwischen Holzhausen und Buch ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rhein-Lahn-Kreis geriet kurz vor der Ortschaft Holzhausen in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer als auch 4 weitere Insassen zum Teil schwer verletzt. Der unfallverursachende Pkw-Fahrer stand unter Alkoholeinfluss.



