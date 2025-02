Holzhausen – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Zeugen gesucht

Am Samstagmorgen, den 22.02.2025 ca. 10:00 Uhr, ereignete sich auf der K107 zwischen Buch und Holzhausen a.d.H. eine bzw. mehrere Verkehrsgefährdungen durch einen männlichen Fußgänger. Dabei warf der Fußgänger Gegenstände auf die Fahrbahn und zwang vorbeifahrende Fahrzeuge zum Bremsen, um anschließend gegen diese zu treten.

Vermeintliche Geschädigte und Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in St.Goarshausen zu melden.



