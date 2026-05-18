Holzappel
Holzappel. Unter Drogeneinfluss Vorfahrt missachtet
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am Sonntag, den 17. Mai, fuhr ein 21-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Aar-Einrich gegen 19:35 Uhr mit seinem Pkw von der Feldbergstraße auf die Hauptstraße auf und missachtete hierbei die Vorfahrt eines aus Richtung Laurenburg kommenden Pkw.


Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, an denen jeweils ein erheblicher Sachschaden entstand.
Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Bei der Unfallaufnahme ergaben sich für die Beamten der Polizeiinspektion Diez Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung beim Unfallverursacher.
Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis.
Dem jungen Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt und ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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