Höhn
Höhn - Einbruch in Zerspanungsfirma
Symbolbild
dpa

Im Zeitraum von Samstag, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 06:00 Uhr, kam es in Höhn im Albrechtweg zu einem Einbruch in eine Firma für Zerspanungstechnik.

Durch die Täter wurden Maschinen und Werkzeuge sowie Hartmetalle mit einer hohen Schadenssumme entwendet. Weiterhin wurde ein weißer Firmenwagen Citroen Jumpy von dem Gelände entwendet. Daher bittet die Polizei Westerburg um Hinweise aus der Bevölkerung, ob in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Westerburg
Kexel, POK
Telefon: 02663-9805-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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