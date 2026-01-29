Hachenburg
Höchstenbach - Verkehrsunfall mit Flucht - blauer SUV kommt in Gegenverkehr und verursacht Sachschaden
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am 29.01.2026, gegen 16:46 Uhr, kam es auf der B8, in der Gemarkung Höchstenbach (Windpark Hartenfelser Kopf) zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.

Ein in Richtung Steinen/Hahner Stock fahrender blauer SUV (mehr aktuell nicht bekannt) kam vermutlich etwas zu weit in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden weißen Transporters. Von dem Transporter abfallende Kunststoffteile prallten zudem auf einen dahinter fahrenden PKW. Der blaue SUV entfernte sich in der Folge in o.g. Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter 02662-9558-0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0
E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren