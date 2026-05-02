Polizeidirektion Montabaur Himmighofen / Gemmerich - Diebstahl und Sachbeschädigung von Baustellenbeschilderung Polizeidirektion Montabaur (ots) 02.05.2026, 22:14 Uhr

i Symbolbild Carsten Rehder/dpa

Himmighofen und Gemmerich (ots) - Die Polizeiinspektion St. Goarshausen bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung von zwei Straftaten, die sich am 01. Mai 2026 in der Region ereignet haben Himmighofen (Sachbeschädigung): Auf einem Feldweg in Richtung des Windparks wurde die dortige Baustellenbeschilderung mutwillig beschädigt und mit Aufklebern beklebt.



Gemmerich / Eschbach (Diebstahl): Auf einem Feldweg zwischen Gemmerich und Eschbach wurde ein Verkehrszeichen der Baustellenbeschilderung entwendet.

Sachdienliche Hinweise, die zur Tataufklärung führen können, richten Sie bitte direkt an die Polizeiinspektion St. Goarshausen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion St. Goarshausen

Bahnhofstraße 12

56346 St. Goarshausen

Gerald Eberth, PHK





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