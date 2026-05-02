Gemmerich / Eschbach (Diebstahl): Auf einem Feldweg zwischen Gemmerich und Eschbach wurde ein Verkehrszeichen der Baustellenbeschilderung entwendet.
Sachdienliche Hinweise, die zur Tataufklärung führen können, richten Sie bitte direkt an die Polizeiinspektion St. Goarshausen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion St. Goarshausen
Bahnhofstraße 12
56346 St. Goarshausen
Gerald Eberth, PHK
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Himmighofen / Gemmerich - Diebstahl und Sachbeschädigung von Baustellenbeschilderung