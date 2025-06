Herschbach, Salz - Diebstahl von Grabschmuck

Herschbach (OWW), Salz (ots) - In der Nacht vom 29.05.2025 auf den 30.05.2025 wurden im Bereich des Friedhofes Herschbach (OWW) und dem Friedhof Salz mehrere Grabschmuckutensilien entwendet.

Es handelte sich um Messing-, Bronze- und Kupferfiguren. Entsprechende Strafanzeigen wurden aufgenommen. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion Westerburg entgegen. Geschädigte Personen sollen sich ebenfalls an die Polizei in Westerburg wenden.



