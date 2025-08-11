Herschbach (Oww) - Brand eines Mähdreschers

Am Montag, 11.08.2025, kam es gegen 17:45 Uhr zu einem Brand eines Mähdreschers auf einem Feld zwischen Herschbach und Mähren.

Der Brand dürfte durch einen technischen Defekt an dem Mähdrescher verursacht worden sein, welcher in der Folge vollständig ausbrannte. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Der Brand konnte schließlich durch die Feuerwehren Herschbach, Bilkheim, Niederahr, Meudt und Wallmerod gelöscht werden.



