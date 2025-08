Herschbach (OWW)- Brand eines Ausschankwagens auf der B8

04. August 2025 - Am heutigen Montagnachmittag kam es auf der B8 in der Gemarkung Herschbach (Oberwesterwald) zwischen den Abfahrten Mähren und Ehringhausen zu einem Fahrzeugbrand.

Gegen 16:24 Uhr entwickelte sich an einem fahrenden Ausschankwagen aufgrund eines vermuteten technischen Defekts am rechten Rad zunächst Rauch, bevor schließlich Flammen entstanden.



Dank des umsichtigen Handelns des Fahrers konnte Schlimmeres verhindert werden: Er erkannte die Situation rechtzeitig, brachte das Gespann zum Stehen und koppelte den brennenden Anhänger vom Zugfahrzeug ab. Dieses blieb dadurch unversehrt. Der Ausschankwagen selbst brannte jedoch vollständig aus.



Die alarmierte Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.



Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die B8 zwischen 16:36 Uhr und 17:48 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde in dieser Zeit örtlich umgeleitet.



