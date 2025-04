Hierbei wurde ein Seitentor aufgehebelt.

Der oder die Täter entwendeten an zwei unterschiedlichen Tattagen die gesamte Dachabdeckung des Objektes.

Etwaige Hinweise bitte an die Polizei Montabaur, Tel.: 02602-9226-0.



