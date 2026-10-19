Helferskirchen - Kontrolle über das Fahrzeug verloren, drei Personen nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Circa 300 Meter vor dem Ortseingang Helferskirchen verlor die 22-Jährige bei regennasser Fahrbahn vermutlich aufgrund witterungsbedingt nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam ins Schleudern, und kolldidierte im Gegenverkehr mit dem Opel eines 58-jährigen Mannes aus Niedersayn. Durch den Aufprall wurden im Skoda zwei Personen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Drei Insassen aus dem Skoda wurden bei dem Unfall schwer, eine Insassin leicht verletzt. Der Opelfahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Bei den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamschaden von circa 22.000 EUR. Die L303 wurde zur Unfallaufnahme zwischen Siershahn und Helferskirchen für circa vier Stunden voll gesperrt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam vom Polizeipräsidium Koblenz kam bei der Aufnahme zum Einsatz.



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