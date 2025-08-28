Heimborn - Über 5 Raummeter Buchenholz entwendet

Heimborn (ots) -



In der Zeit vom 25.08. - 27.08.2025 wurden mindestens 5 Raummeter trockenes Buchenholz (1 Meter Länge) entwendet. Das Holz wurde "In der Hall" gelagert.

Mögliche Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.



