Bei einem Wendemanöver des Streifenwagens stieß ein nachfolgender PKW mit diesem zusammen.
Die Fahrzeugführerin des Polizeifahrzeuges sowie der Fahrzeugführer des beteiligten PKW wurden infolge des Zusammenstoßes leicht verletzt.
Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Koblenzer Straße 15
56410 Montabaur
Telefon: 02602-9226-0
E-Mail: pdmontabaur@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Heiligenroth - Verkehrsunfall auf der B255 unter Beteiligung eines Streifenwagens