56412 Heiligenroth
Heiligenroth - Verkehrsunfall auf der B255 unter Beteiligung eines Streifenwagens
Am Dienstag, den 10.03.2026, gegen 12:00 Uhr, befuhr ein Streifenwagen der Polizeiinspektion Montabaur unter Verwendung des blauen Blinklichts die B255 von Montabaur aus kommend in Fahrtrichtung Rennerod.



Bei einem Wendemanöver des Streifenwagens stieß ein nachfolgender PKW mit diesem zusammen.

Die Fahrzeugführerin des Polizeifahrzeuges sowie der Fahrzeugführer des beteiligten PKW wurden infolge des Zusammenstoßes leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

