Heiligenroth - PEACE Zeichen in Wiesenfläche gemäht - Täter gesucht

Im Tatzeitraum vom 25.04 2025 bis zum 26.04.2025 mähte ein bislang unbekannter Täter ein ca. 30 Meter großes PEACE Zeichen in die Wiesenfläche eines Landwirts.

Die Wiesenfläche liegt zwischen dem Himmelberg in Montabaur und der Ortslage Heiligenroth, an der A3.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Montabaur zu melden.



