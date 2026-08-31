Hambach
Hambach. Pkw-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss
Symbolbild
dpa

Am Samstag, den 29. August befuhr eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Diez gegen 00:55 Uhr die Landesstraße 318 von Hambach in Richtung Aull.

Ein vorausfahrender Pkw weckte die Aufmerksamkeit der Beamten, da er auffallend unsicher geführt wurde. Der Pkw wurde daher einer Kontrolle unterzogen. Bei dem 52-jährigen Fahrer aus der Verbandsgemeinde Aar-Einrich konnte eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Zudem räumte der Mann ein, dass er einige Stunden zuvor auch Cannabis konsumiert habe.
Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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