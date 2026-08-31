Hambach. Pkw-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Ein vorausfahrender Pkw weckte die Aufmerksamkeit der Beamten, da er auffallend unsicher geführt wurde. Der Pkw wurde daher einer Kontrolle unterzogen. Bei dem 52-jährigen Fahrer aus der Verbandsgemeinde Aar-Einrich konnte eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Zudem räumte der Mann ein, dass er einige Stunden zuvor auch Cannabis konsumiert habe.

Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.



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