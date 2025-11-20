Hahnstätten. Schwerer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

In einer leichten Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und wurde in den Straßengraben abgewiesen. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Feuerwehrkräfte aus dem stark beschädigten Pkw befreit werden.

Noch an der Unfallstelle gab der Fahrer an, dass er zu viel Alkohol getrunken habe. Der Mann musste zunächst wegen dringender medizinischer Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein zweieinhalb Stunden nach dem Unfall durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1 Promille.



