Hahnstätten. Pkw-Fahrer entzieht sich Verkehrskontrolle

Nachdem das Fahrzeug letztlich in der Kolberger Straße anhielt und die Polizeibeamten aus ihrem Fahrzeug ausstiegen, beschleunigte der Fahrer des BMW wieder stark, entzog sich der Kontrolle und flüchtete in Richtung Ortsmitte. Die Beamten verloren den Sichtkontakt zu dem Fahrzeug, an dem während der Flucht das Licht ausgeschaltet wurde.

Durch einen Zeugenhinweis konnte der BMW in der Straße "Am Goldborn" abgestellt und verschlossen in einer Hofeinfahrt festgestellt werden.

Durch eine weitere Streife konnte in der Nähe eine männliche Person angetroffen werden, welche eine starke Ähnlichkeit mit dem Fahrer des BMW aufwies. Der Mann, ein polizeibekannter 33-Jähriger ohne festen Wohnsitz, bestritt, etwas mit der Sache zu tun zu haben. Nach Durchführung weitere Ermittlungen räumte der Mann dann letztlich ein, dass er der Fahrer des BMW gewesen sei. Der Grund seiner Flucht lag darin, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem vor Fahrtantritt Kokain und Fentanyl konsumiert hatte. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die am Pkw angebrachten Kennzeichen waren zudem auf einen anderen Pkw ausgegeben.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.



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