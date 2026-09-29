Hahnstätten
Hahnstätten. Mit über zwei Promille am Steuer unterwegs
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Aufgrund eines Zeugenhinweises wurde eine 27-jährige Pkw-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Aar-Einrich am gestrigen Montag, den 28. September, gegen 14 Uhr in der Aarstraße von Beamten der Polizeiinspektion Diez kontrolliert.

Die Zeugin hatte angegeben, die 27-Jährige an deren Wohnanschrift beim Alkoholkonsum beobachtet zu haben. Danach sei die Frau mit ihrem Pkw weggefahren.
Ein Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wert von 2,32 Promille. Ihr wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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