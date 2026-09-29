Die Zeugin hatte angegeben, die 27-Jährige an deren Wohnanschrift beim Alkoholkonsum beobachtet zu haben. Danach sei die Frau mit ihrem Pkw weggefahren.
Ein Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wert von 2,32 Promille. Ihr wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt.
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Hahnstätten. Mit über zwei Promille am Steuer unterwegs
Die Zeugin hatte angegeben, die 27-Jährige an deren Wohnanschrift beim Alkoholkonsum beobachtet zu haben. Danach sei die Frau mit ihrem Pkw weggefahren.