Der Fahrer oder die Fahrerin dieses Fahrzeugs entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle.
Zeugen, die Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez, Te. 06432-6010, zu melden
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Hahnstätten. Mit Pkw kollidiert und geflüchtet
