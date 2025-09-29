Hahnstätten. Mit Pkw kollidiert und geflüchtet

Am Samstag, den 26. September, wurde zwischen 13:00 Uhr und 14:10 Uhr ein in der Hohenfelsbachstraße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter Pkw der Marke Mini durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Der Fahrer oder die Fahrerin dieses Fahrzeugs entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez, Te. 06432-6010, zu melden



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell