Hahnstätten, Jahnstraße, 3 Verstöße Pflichtversicherungsgesetz, neues Versicherungskennzeichen ab 01.03.2026 erforderlich

Dabei wurden drei E-Scooter im Bereich der Realschule Hahnstätten kontrolliert, die von jugendlichen Fahrzeugführern geführt wurden. In allen drei Fällen stellten die eingesetzten Beamten fest, dass für die Fahrzeuge kein gültiger Versicherungsschutz mehr bestand.

Hintergrund ist, dass der Versicherungsschutz für E-Scooter und andere Elektrokleinstfahrzeuge, und sonstige, regelmäßig zum Ende des Monats Februar abläuft. Seit dem 01.03.2026 ist daher eine neue Versicherungsplakette erforderlich, um weiterhin am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen.

Gegen die Jugendlichen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Diez weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Fahrzeughalter rechtzeitig für die Erneuerung des Versicherungsschutzes sorgen müssen. Nur mit gültiger Versicherungsplakette darf ein E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr geführt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez, 06432-6010 oder per E-Mail an

pidiez@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell