Hahnstätten/Burgschwalbach.Motorradfahrer entzieht sich Verkehrskontrolle - angebrachtes Kennzeichen war gestohlen

Der Fahrer des Kraftrades missachtete jedoch das Anhaltesignal und entzog sich der Kontrolle in Richtung Aarbergen-Rückershausen. Die Verfolgung musste durch die Beamten letztlich in einem für den Funkstreifenwagen nicht befahrbaren Gelände abgebrochen werden. Eine Überprüfung des angebrachten Kennzeichens ergab, dass dieses in den Tagen zuvor von einem Ackerschlepper auf einem Grundstück in Burgschwalbach, außerorts in Richtung Panrod, gegenüber der Straße "In den Nebstwiesen", entwendet wurde.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, in Verbindung zu setzen.



