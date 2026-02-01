Bad Marienberg
Hahn bei Marienberg - Sachbeschädigung durch Glasmurmeln
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Zwischen Freitag, 30.01.2026, 18:00 Uhr, und Samstag, 31.01.2026, 06:50 Uhr, verursachte eine bisher unbekannte Täterschaft mehrere Löcher in zwei Fenstern eines Hauses in der Straße An der Schmiede.

Das Haus gehört einem Tierschutzverein. Die erste Vermutung, es könne sich um Einschusslöcher von einem Luftgewehr oder ähnlichem handeln, bestätigten sich nicht. Es fanden sich auf dem Boden vor dem Haus Glasmurmeln und andere Gegenstände, die mit den Schäden in Verbindung stehen dürften. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wurden die Sachen gegen das Haus geworfen.
Bereits eine Wochen zuvor wurde an einem direkt benachbarten Haus, das derzeit leer steht, ein gleichartiges Loch in einem Fenster festgestellt. Es dürfte nach jetziger Kenntnis eine gleiche Ursache haben.
Ein Motiv für die Sachbeschädigungen ist derzeit nicht erkennbar. Auch die befragte Nachbarschaft konnte keinen Tatverdacht äußern.
Mögliche Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg unter 02662 95580.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662 95580


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

