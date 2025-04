Hahn am See – Diebstahl von 32 Lämmern aus Schafherde

Der geschädigte Wanderschäfer hatte seine Schafherde über Nacht im Bereich des Friedhofes in Hahn am See eingepfercht und am Folgetag bemerkt, dass eine größere Anzahl an Lämmern fehlte. Hierdurch entstand dem Schäfer ein finanzieller Schaden von etwa 8000 Euro. Die Polizei Westerburg bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung, ob im genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Friedhofes in Hahn am See oder des Sportplatzes von Elbingen getätigt wurden.



