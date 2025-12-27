Hachenburg - Versuchter Tageswohnungseinbruch; Haustür aufgehebelt

Am 27.12.2025, gegen 16:00 Uhr, kam es in der Koblenzer Straße in Hachenburg (Nähe LIDL-Markt) zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch.

Durch Unbekannt wurde die Haustür eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Vermtl. aufgrund der ausgelösten Alarmanlage flüchtete/n der/die Täter im Anschluss durch den Garten des Anwesens in Richtung Wied-/Tilmannstraße.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter 02662-9558-0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662-9558-0

E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de





