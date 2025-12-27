Durch Unbekannt wurde die Haustür eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Vermtl. aufgrund der ausgelösten Alarmanlage flüchtete/n der/die Täter im Anschluss durch den Garten des Anwesens in Richtung Wied-/Tilmannstraße.
Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter 02662-9558-0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0
E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Hachenburg - Versuchter Tageswohnungseinbruch; Haustür aufgehebelt
