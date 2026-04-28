Hachenburg - Verkehrsunfall mit Flucht

Am 27.04.2026, zwischen 13 und 13:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Flucht in der Tilmannstraße in Hachenburg (dortige Parktaschen).

Ein in Fahrtrichtung Finanzamt geparkter weißer VW E-Up wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug im Bereich der linken Front nicht unerheblich beschädigt. Das verursachende Fahrzeug dürfte an der rechten Seite beschädigt sein (Streifschaden).

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter 02662-9558-0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de



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