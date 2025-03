Hachenburg - Verkehrsunfall mit Flucht - PKW beschädigt Sitzbank vor Parkhotel

Am 12.03.2025 um 18:43 Uhr befährt ein dunkler SUV (vermtl.

Firmenwagen mit gelber Aufschrift) das Gelände des Parkhotels in Hachenburg.

Dort stößt der PKW gegen die direkt vor dem Haupteingang befindliche Sitzbank. Die Sitzbank wird verschoben und beschädigt. Der PKW entfernt sich im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter 02662-9558-0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de



