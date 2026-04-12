Es entstand Sachschaden an Hauswand und Fahrzeug. Anschließend entfernten sich alle von der Unfallstelle, ohne die Pflichten von Verkehrsunfallbeteiligten zu erfüllen. Daher wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Das Kennzeichen wurde abgelesen. Die verantwortliche Fahrerin meldete sich aber sehr kurz darauf bei der Polizei und räumte alles ein.
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Hachenburg - Verkehrsunfall, flüchtige Fahrerin meldet sich
Es entstand Sachschaden an Hauswand und Fahrzeug. Anschließend entfernten sich alle von der Unfallstelle, ohne die Pflichten von Verkehrsunfallbeteiligten zu erfüllen. Daher wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Das Kennzeichen wurde abgelesen. Die verantwortliche Fahrerin meldete sich aber sehr kurz darauf bei der Polizei und räumte alles ein.