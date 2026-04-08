Hachenburg – Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Am Dienstag, dem 07.04.2026 wurde zwischen 11:00 und 12:10 Uhr ein brauner Pkw Dacia erheblich an der Beifahrerseite beschädigt.

Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Unfallort war der Parkplatz im Eingangsbereich der Körperwerkstatt (Fitnessstudio).

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