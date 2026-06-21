Hachenburg – Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, 20.06.2026, 02:40 Uhr, konnte ein Personenkraftwagen in Hachenburg, Alexanderring, durch eine Streife einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, nachdem dessen auffällige Fahrweise durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer gemeldet worden war.

Aufgrund der festgestellten Alkoholisierung wurde dem 30jährigen Fahrer aus der Verbandsgemeinde Hachenburg eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde wegen des zu erwartenden Entzuges der Fahrerlaubnis inzwischen sichergestellt.



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Polizeiinspektion Hachenburg



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