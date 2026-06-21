Aufgrund der festgestellten Alkoholisierung wurde dem 30jährigen Fahrer aus der Verbandsgemeinde Hachenburg eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde wegen des zu erwartenden Entzuges der Fahrerlaubnis inzwischen sichergestellt.
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Hachenburg – Trunkenheitsfahrt
Aufgrund der festgestellten Alkoholisierung wurde dem 30jährigen Fahrer aus der Verbandsgemeinde Hachenburg eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde wegen des zu erwartenden Entzuges der Fahrerlaubnis inzwischen sichergestellt.