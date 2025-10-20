Hachenburg - Störung des Bahnübergangs L281 "Schneidmühle"

Seit ca. 05 Uhr liegt eine Störung des Bahnübergangs auf der L281 zwischen Hachenburg und Unnau ("Schneidmühle") vor.

Der Bahnübergang kann aktuell NICHT befahren/passiert werden.

Ein Techniker ist informiert. Die Sperrung wird vermtl. noch weiter in den morgendlichen Berufsverkehr hinein andauern.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer/innen werden gebeten die Strecke zu umfahren.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662-9558-0

E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell