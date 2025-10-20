Hachenburg - Störung des Bahnübergangs L281 "Schneidmühle"

Der Bahnübergang kann aktuell NICHT befahren/passiert werden.
Ein Techniker ist informiert. Die Sperrung wird vermtl. noch weiter in den morgendlichen Berufsverkehr hinein andauern.
Ortskundige Verkehrsteilnehmer/innen werden gebeten die Strecke zu umfahren.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0
E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de
Der Bahnübergang kann aktuell NICHT befahren/passiert werden.