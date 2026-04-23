Neben den Tonnen wurden auch Hecken, Straßenlaternen, etc. nicht unerheblich beschädigt.
Es konnten bislang zwei Tatverdächtige ermittelt werden.
Die niedergebrannten Mülltonnen konnten nicht immer direkt einem Grundstück zugeordnet werden. Generell werden alle Geschädigten und potentielle Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Hachenburg, unter 02662-9558-0, in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0
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Hachenburg - Serie von Mülltonnenbränden
Neben den Tonnen wurden auch Hecken, Straßenlaternen, etc. nicht unerheblich beschädigt.