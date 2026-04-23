Hachenburg - Serie von Mülltonnenbränden

In der Nacht vom 22. auf den 23. April 2026, zwischen 02:15 Uhr und 03:45 Uhr, kam es im Stadtgebiet von Hachenburg zu insgesamt vier Bränden von am Straßenrand zur Leerung positionierten Papier-Mülltonnen.

Neben den Tonnen wurden auch Hecken, Straßenlaternen, etc. nicht unerheblich beschädigt.

Es konnten bislang zwei Tatverdächtige ermittelt werden.

Die niedergebrannten Mülltonnen konnten nicht immer direkt einem Grundstück zugeordnet werden. Generell werden alle Geschädigten und potentielle Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Hachenburg, unter 02662-9558-0, in Verbindung zu setzen.



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Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662-9558-0

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