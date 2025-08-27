Hachenburg - Radfahrer stößt gegen Auto und verletzt sich



Eine in dieser engen Straße entgegenkommende Autofahrerin war noch wenige Meter von der Einmündung entfernt, als der E-Bike-Fahrer frontal gegen ihr Auto stieß und stürzte. Er hatte durch das Einbiegen im engen Bogen möglicherweise gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen.

An dem Fahrrad entstand vermutlich kein, an dem Personenkraftwagen nur sehr geringer Schaden. Der etwa 50jährige Mann, der ohne Helm und ganz in kurze schwarze Radfahrermontur gekleidet war, Brille und Vollbart trug, versicherte mehrfach, dass ihm ja nichts passiert sei und verließ dann die Unfallörtlichkeit. Allerdings erkannte die Unfallgegnerin leicht blutende Verletzungen am Knie und den Handballen des Radfahrers. Sie gab den Unfall anschließend bei der Polizeiinspektion zu Protokoll.



Der Fahrer des E-Bikes und eine wahrscheinliche Anwohnerin, die den Vorfall beim Spazierengehen mit ihrem Hund beobachtet und ihre Hilfe angeboten hatte, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden.



