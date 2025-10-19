Hachenburg - herrenloses Fahrzeug, Hinweise erbeten

Das seit langem abgemeldete Fahrzeug stand möglicherweise zuvor auf einem angrenzenden Parkplatz und wurde von dort aus auf die Straße gerollt. Es ist derzeit unklar, ob das Fahrzeug bereits zuvor unverschlossen war, es aufgebrochen wurde und ob etwas entwendet wurde. Es könnte sich um ein Eigentumsdelikt oder aber groben Unfug handeln.

Ermittlungen bei der letzten bekannten Halterin werden durchgeführt, das Ergebnis ist aber noch nicht klar.

Wer Hinweise zu dem Fahrzeug, insbesondere zum aktuellen Eigentümer, dem vorherigen Zustand des Fahrzeuges oder dem Vorfall selbst geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Hachenburg, 02662 95580.



