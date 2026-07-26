Hachenburg - Flucht nach Parkplatzunfall

Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden und seine Regulierung zu kümmern. Der Zeuge wartete auf den geschädigten Fiat-Fahrer und begab sich mit diesem zur nahen Polizeidienststelle, wo die Verkehrsunfallflucht protokolliert wurde. An dem Fiat war ein frischer Kratzer am touchierten Fahrzeugheck feststellbar.

Durch die Zeugenangaben konnte der Fahrzeughalter ermittelt und zuhause angetroffen werden. Der 75jährige Mann aus der Verbandsgemeinde Hachenburg gab an, keinen Anstoß bemerkt zu haben. An seinem Fahrzeug wurden mehrere Schäden festgestellt. Nur weil der Fremdschaden recht gering blieb, wurde sein Führerschein nicht sofort strafprozessrechtlich sichergestellt. Jedoch wird die Führerscheinstelle der Kreisverwaltung über die Feststellungen informiert, damit diese prüfen kann, ob der Beschuldigte seine Fahrerlaubnis behalten darf.



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