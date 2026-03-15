Hachenburg - Einbruch in Telekom-Laden

Am frühen Morgen des 15.03.2026, gegen 05:37 Uhr, kam es zu einem Einbruch in den Telekom-Laden in der Graf-Heinrich-Straße in Hachenburg.

Durch mehrere Täter wurde die Eingangstür gewaltsam aufgebrochen und der Laden betreten. Es wurden mehrere Smartphones entwendet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter 02662-9558-0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de



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Telefon: 02662-9558-0

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