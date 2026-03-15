Durch mehrere Täter wurde die Eingangstür gewaltsam aufgebrochen und der Laden betreten. Es wurden mehrere Smartphones entwendet.
Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter 02662-9558-0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0
E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Hachenburg - Einbruch in Telekom-Laden
Durch mehrere Täter wurde die Eingangstür gewaltsam aufgebrochen und der Laden betreten. Es wurden mehrere Smartphones entwendet.