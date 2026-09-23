Auf den vorhandenen Videoaufzeichnungen sind die Täter teilweise im Gesicht vermummt und tragen Kappen.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Westerburg
POK'in Rausch
02663/9805-0
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Guckheim - Diebstahl von Pedelecs aus Garage
Auf den vorhandenen Videoaufzeichnungen sind die Täter teilweise im Gesicht vermummt und tragen Kappen.