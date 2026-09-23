Guckheim
Guckheim - Diebstahl von Pedelecs aus Garage

Symbolbild

dpa

In der Nacht von Dienstag, den 22.09.2026, auf Mittwoch, den 23.09.2026, entwendeten die noch unbekannten zwei Täter gegen 02:20 Uhr zwei hochwertige Pedelecs aus einer Garage in der Hauptstraße und fuhren damit davon.

Auf den vorhandenen Videoaufzeichnungen sind die Täter teilweise im Gesicht vermummt und tragen Kappen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
POK'in Rausch
02663/9805-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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