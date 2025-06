grünlich verfärbte Wied zwischen Linden und Dreifelden

Am 13.06.2025 meldeten sich bei hiesiger Dienststelle mehrere Bürger und gaben an, dass sich die Wied zwischen Linden und Dreifelden stark grünlich verfärbt habe.

Nachdem die Feuerwehr, die untere Wasserbehörde und ein Gewässerökonom hinzugezogen wurden, konnte letztlich eruiert werden, dass es sich bei der grünlichen Verfärbung um unbedenkliches Kontrastmittel handelte.

Dieses wurde am heutigen Tage, an besagter Örtlichkeit, durch eine Kanal-Sanierungsfirma verwendet. Es bestehe demnach keinerlei Gefahr für die Umwelt.



