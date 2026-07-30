Bornich/Reichenberg
Größerer Feldbrand - Schlussmeldung
Symbolbild
dpa

Der Brand an der o. Örtlichkeit konnte durch den beherzten Einsatz der Feuerwehren der Verbandsgemeinden Aar-Einrich, Bad Ems-Nassau, Diez, Loreley, Nastätten und der Stadt Lahnstein mit 130 Einsatzkräften erfolgreich bekämpft werden.

Bornich/Reichenberg (ots) -

Der Brand an der o.g. Örtlichkeit konnte durch den beherzten Einsatz der Feuerwehren der Verbandsgemeinden Aar-Einrich, Bad Ems-Nassau, Diez, Loreley, Nastätten und der Stadt Lahnstein mit 130 Einsatzkräften erfolgreich bekämpft werden.

Bei dem Brand wurden zwei Personen leicht verletzt und in Krankenhäuser verbracht.

Insgesamt brannte eine Fläche von circa 7000 Quadratmetern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 06771 93270


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