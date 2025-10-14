Größere Mengen Schlamm auf der B260 bei Obertiefenbach

Am späten Montagnachmittag, 13.10.2025, wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer eine größere Schlammpfütze auf der B260 in der Gemarkung Obertiefenbach, zwischen Holzhausen an der Haide und Obertiefenbach, gemeldet.

Überprüfungen haben ergeben, dass vermutlich eine größere Menge Schlamm an einem Wirtschaftsweg in der Nähe der B260 abgeladen worden sein muss. Dieser Schlamm floss dann entlang des Wirtschaftsweges auf die B260. Die Straßenmeisterei Bogel wurde zur Reinigung der Fahrbahn und entsprechender Beschilderung informiert.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können oder verdächtige Beobachtungen in dem Gebiet gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771 93270 zu melden.



