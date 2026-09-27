Meudt-Dahlen
Grabschmuckdiebstahl ***ZEUGEN GESUCHT***
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Vom 26.09.2026 - 27.09.2026 wurde auf dem Friedhof in Meudt-Dahlen der Grabschmuck auf mehreren Gräbern entwendet.

Eine bislang unbekannte Anzahl an Personen betrat den Friedhof und entwendete teils gewaltsam die auf den Gräbern befindlichen Gegenstände.

Die Polizeiinspektion in Westerburg bittet darum, dass sich weitere Geschädigte, aber auch Zeugen die sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663- 98050


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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