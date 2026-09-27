Eine bislang unbekannte Anzahl an Personen betrat den Friedhof und entwendete teils gewaltsam die auf den Gräbern befindlichen Gegenstände.
Die Polizeiinspektion in Westerburg bittet darum, dass sich weitere Geschädigte, aber auch Zeugen die sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Westerburg
Telefon: 02663- 98050
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Grabschmuckdiebstahl ***ZEUGEN GESUCHT***
Eine bislang unbekannte Anzahl an Personen betrat den Friedhof und entwendete teils gewaltsam die auf den Gräbern befindlichen Gegenstände.