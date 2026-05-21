Glückliches Ende einer Vermisstensuche



Die Suche nach dem Vermissten wurde aufgrund einer anzunehmenden Gefahr für diesen umgehend unter Beteiligung umliegender Polizeidienststellen und der freiwilligen Feuerwehr eingeleitet.

Gegen 04:26 Uhr konnte der Vermisste durch eine Polizei-Streifenbesatzung stark unterkühlt in der Nister liegend aufgefunden werden.

Er wurde umgehend aus dem Fluss geborgen und medizinisch erstversorgt, ehe er an den Rettungsdienst übergeben wurde.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662-95580





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell