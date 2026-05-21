Die Suche nach dem Vermissten wurde aufgrund einer anzunehmenden Gefahr für diesen umgehend unter Beteiligung umliegender Polizeidienststellen und der freiwilligen Feuerwehr eingeleitet.
Gegen 04:26 Uhr konnte der Vermisste durch eine Polizei-Streifenbesatzung stark unterkühlt in der Nister liegend aufgefunden werden.
Er wurde umgehend aus dem Fluss geborgen und medizinisch erstversorgt, ehe er an den Rettungsdienst übergeben wurde.
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Glückliches Ende einer Vermisstensuche