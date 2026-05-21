57629 Stein-Wingert
Glückliches Ende einer Vermisstensuche
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Der Polizeiinspektion Hachenburg wurde am 21.05.2026 gegen 02:00 Uhr gemeldet, dass ein 74-jähriger Bewohner eines Altenpflegeheimes seit mehreren Stunden abgängig ist.


Die Suche nach dem Vermissten wurde aufgrund einer anzunehmenden Gefahr für diesen umgehend unter Beteiligung umliegender Polizeidienststellen und der freiwilligen Feuerwehr eingeleitet.
Gegen 04:26 Uhr konnte der Vermisste durch eine Polizei-Streifenbesatzung stark unterkühlt in der Nister liegend aufgefunden werden.
Er wurde umgehend aus dem Fluss geborgen und medizinisch erstversorgt, ehe er an den Rettungsdienst übergeben wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-95580


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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