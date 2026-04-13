Hachenburg
Geschwindigkeitsmessungen führen zu mehreren Ordnungswidrigkeitsverfahren!
Symbolbild

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dpa

Am Morgen des 13.04.2026 wurde durch die PI Hachenburg eine Geschwindigkeitsmessstelle in Wied eingerichtet.

Dabei wurde der Verkehr der B 413 aus Höchstenbach kommend innerhalb geschlossener Ortschaften gemessen. Bei mittlerem Berufsverkehrsaufkommen konnten mehrere Verstöße festgestellt und geahndet werden. Eine weitere Messstelle in Mündersbach, an welcher ebenfalls der Verkehr der B 413 gemessen wurde, führte zu weiteren Geschwindigkeitsverstößen, welche ebenfalls geahndet wurden. Durch die Polizeibeamten wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Gesamttagesschnellster war der Fahrer eines grauen VW Polo mit 73 km/h.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Tel.: 02662-95580


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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