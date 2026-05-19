Hachenburg
Geschwindigkeitskontrollen in Wied und Mündersbach führen zu mehreren Ordnungswidrigkeitsverfahren
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am Morgen des 19.05.2026 wurde durch die PI Hachenburg eine Geschwindigkeitsmessstelle in Wied eingerichtet.

Dabei wurde der Verkehr der B 413 aus Höchstenbach kommend innerhalb geschlossener Ortschaften gemessen. Bei hohem Berufsverkehrsaufkommen konnten mehrere Verstöße festgestellt und geahndet werden. Tagesschnellster war der Fahrer eines schwarzen BMW mit 73 km/h. Anschließend wurde eine weitere Messstelle in Mündersbach eingerichtet. Hierbei wurde der Verkehr der B 413 aus Dierdorf kommend innerhalb geschlossener Ortschaften gemessen. Bei hohem Verkehrsaufkommen konnten auch hier viele Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Tagesschnellster war der Fahrer eines Hyundai mit 74 km/h. Durch die Polizeibeamten wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Tel.: 02662-95580


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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