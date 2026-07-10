Hachenburg
Geschwindigkeitskontrollen in Wied und Mündersbach führen erneut zu einigen Ordnungswidrigkeitsanzeigen
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 10.07.2026 wurde durch die PI Hachenburg eine Geschwindigkeitsmessstelle, in Wied eingerichtet.

Dabei wurde der Verkehr der B 413 aus Höchstenbach kommend innerhalb geschlossener Ortschaften gemessen. Bei hohem Verkehrsaufkommen konnten mehrere Verstöße festgestellt und geahndet werden. Tagesschnellste waren die Fahrer zweier weißer VW mit 73 km/h. Anschließend wurde eine Geschwindigkeitsmessstelle in Mündersbach eingerichtet. Hier wurde der Verkehr der B 413 aus Dierdorf kommend innerhalb geschlossener Ortschaften gemessen. Tagesschnellster war der Fahrer eines Fiat mit 91 km/h. Durch die Polizeibeamten wurden Ordnungswidrigkeitsanzeigen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Tel.: 02662-95580


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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