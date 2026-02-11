Dabei wurde der Verkehr der B 413 aus Dierdorf kommend innerhalb geschlossener Ortschaften gemessen. Bei mittlerem Berufsverkehrsaufkommen konnten mehrere Verstöße festgestellt und geahndet werden. Durch die Polizeibeamten wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Tagesschnellste war die Fahrerin eines schwarzen VW Tiguan mit 82 km/h.
Geschwindigkeitskontrollen in Mündersbach führen zu mehreren Verstößen
