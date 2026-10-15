Geschwindigkeitskontrollen führen zu einigen Ordnungswidrigkeitsverfahren

Dabei wurde der Verkehr der B413 aus Höchstenbach kommend innerhalb geschlossener Ortschaften gemessen. Bei hohem Berufsverkehrsaufkommen konnten dennoch mehrere Verstöße festgestellt und geahndet werden. Tagesschnellste war die Fahrerin eines weißen Seat mit 70 km/h. Anschließend wurde eine Geschwindigkeitsmessstelle in Mündersbach eingerichtet. Hier wurde der Verkehr der B413 aus Dierdorf kommend innerhalb geschlossener Ortschaften gemessen. Tagesschnellste war die Fahrerin eines roten Citroen, ebenfalls mit 70 km/h. Durch die Polizeibeamten wurden Ordnungswidrigkeitsanzeigen eingeleitet.



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Polizeiinspektion Hachenburg

Tel.: 02662-95580

PK Breitkopf





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