Hachenburg
Geschwindigkeitskontrollen führen zu einigen Ordnungswidrigkeitsverfahren
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Am 15.10.2026 wurde durch die PI Hachenburg eine Geschwindigkeitsmessstelle in Wied eingerichtet.

Dabei wurde der Verkehr der B413 aus Höchstenbach kommend innerhalb geschlossener Ortschaften gemessen. Bei hohem Berufsverkehrsaufkommen konnten dennoch mehrere Verstöße festgestellt und geahndet werden. Tagesschnellste war die Fahrerin eines weißen Seat mit 70 km/h. Anschließend wurde eine Geschwindigkeitsmessstelle in Mündersbach eingerichtet. Hier wurde der Verkehr der B413 aus Dierdorf kommend innerhalb geschlossener Ortschaften gemessen. Tagesschnellste war die Fahrerin eines roten Citroen, ebenfalls mit 70 km/h. Durch die Polizeibeamten wurden Ordnungswidrigkeitsanzeigen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Tel.: 02662-95580
PK Breitkopf


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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